Как дома быстро приготовить десерт маршмэллоу: пошаговый видеорецепт
Видео
Попасть в телевизор: на какие шоу сейчас проводятся кастинги
Видео

«Большой семьей»: Лиана и Арсений Шульгины привели родных в кино

22-летняя невестка певицы Валерии провела вечер с родителями.

«Большой семьей»: Лиана и Арсений Шульгины привели родных в кино
Лиана и Арсений Шульгины привели сестренок Лианы на каток. Фото: Instagram.com/lianashulginaa

В преддверии рождения дочери предприниматель Арсений Шульгин с женой Лианой стараются постоянно проводить время вместе. Также их окружают заботой и вниманием родители. Причем не только со стороны Лианы, но и Арсения. Так, Валерия вместе с Иосифом Пригожиным посетили один из самых дорогих кинотеатров столицы вместе с будущими родителями. Об этом сообщила Лиана в Stories  личного профиля.

Невестка знаменитой артистки уже не в первый раз публикует кадры семейного отдыха. В прошлые выходные пара принимала гостей у себя в новой квартире. Валерия с мужем и старшей дочерью Анной поиграли с родственниками Лианы в «Крокодила». А в этот раз они все вместе отправились на вечерний киносеанс.

«Как здорово ходить в кино всей большой семьей», — призналась Шульгина.

Примечательно, что и Валерия разместила в своем микроблоге кадры отдыха вместе с детьми.

Лиана Шульгина и Арсений Шульгин
Лиана Шульгина и Арсений Шульгин в кино. Фото: Instagram.com/lianashulginaa

Отметим также, что до киносеанса Арсений и Лиана навестили бабушку девушки и устроили банный день.

Смотрите также:

 

Тэги

«Серебряные коньки»Арсений ШульгинВалериязвездные парыЛиана Шульгинапоход в киносемейный отдых