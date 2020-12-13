«Большой семьей»: Лиана и Арсений Шульгины привели родных в кино

В преддверии рождения дочери предприниматель Арсений Шульгин с женой Лианой стараются постоянно проводить время вместе. Также их окружают заботой и вниманием родители. Причем не только со стороны Лианы, но и Арсения. Так, Валерия вместе с Иосифом Пригожиным посетили один из самых дорогих кинотеатров столицы вместе с будущими родителями. Об этом сообщила Лиана в Stories личного профиля.

Невестка знаменитой артистки уже не в первый раз публикует кадры семейного отдыха. В прошлые выходные пара принимала гостей у себя в новой квартире. Валерия с мужем и старшей дочерью Анной поиграли с родственниками Лианы в «Крокодила». А в этот раз они все вместе отправились на вечерний киносеанс.

«Как здорово ходить в кино всей большой семьей», — призналась Шульгина.

Примечательно, что и Валерия разместила в своем микроблоге кадры отдыха вместе с детьми.

Отметим также, что до киносеанса Арсений и Лиана навестили бабушку девушки и устроили банный день.

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