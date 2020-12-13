«С годовщиной нас»: Оксана Самойлова и Джиган устроили семейный праздник

Оксана Самойлова вышла замуж за бизнесмена и музыканта Джигана в далеком 2012 году. В одной из последней публикаций на странице бизнесвумен появились кадры с празднования восьмой годовщины их свадьбы.

Самойлова начала видеоотчет с праздничного события еще дома. Многодетная мамочка нарядила дочерей и сына в одинаковые свитера с оленями. К слову, Джиган тоже соответствовал жене и детям: на нем был белый свитер с красным орнаментом. Оксана спросила дочек, догадываются ли они о месте празднования. Девочки дали отрицательный ответ.

Сестры понятия не имели, что семейное свидание пройдет на крыше одной из столичных высоток с видом на всю Москву. Родители привели своих наследников в специально оборудованный купол на смотровой площадке. Все внутри напоминало об истории любви Джигана и Оксаны. Далее вся семья посмотрела видеоролик с общими воспоминаниями и кадрами семейного архива. А затем знаменитости устроили салют над Москвой.

«С годовщиной нас!» — написала Самойлова в своем аккаунте.

Поклонники пары остались в восторге от увиденного:

«У вас большая красивая семья!», «Безумно красивая пара», «Мурашки от такого видео», «Столько счастья и любви в видео».

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