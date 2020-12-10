Курт Рассел объяснил, почему не женится на женщине, с которой живет уже 37 лет

Известный актер и его коллега Голди Хоун построили счастливый и крепкий брак, а регистрировать его не хотят.

69-летний американский актер Курт Рассел уже 37 лет живет с актрисой Голди Хоун. У них есть общий сын, а также дети от предыдущих браков. Это длительные и крепкие отношения, но за все прошедшее время звезды кино так и не скрепили свою пару узами брака. В свежем интервью они прокомментировали, почему так вышло.

«Таким людям, как мы, свидетельство о браке не принесет ничего из того, что мы еще не имеем», — цитирует Рассела издание People.

Его возлюбленная добавила, что они оба уже были в браках, и их взрослые дети тоже, но полученный опыт семейной жизни доказал, что свадьба не является панацеей от всех проблем.

«Дело в том, что мы все пробовали жениться, и иногда брак не работает, — говорит Хоун. — Дело не в браке. Речь идет о людях, отношениях и желании оставаться вместе».

Актриса отмечает, что очень важно испытывать радость и волнение от того, что ты вместе любимым человеком и можешь обнять его ночью. По ее словам, нужно быть благодарным за семью и любовь, которые есть в жизни, так как это чувство полезно для духовного здоровья.

больше по теме Брачные рекорды голливудских знаменитостей

Добавим, что актерская пара сыграла Санта-Клауса и его жену в сиквеле фильма «Рождественские хроники», который вышел на Netflix несколько дней назад.

Смотрите также: