Эмили Блант призналась, что муж стал для нее «очень важным якорем» во время карантина

В уходящем году голливудская пара Эмили Блант и Джон Красински отметили десятилетие своего брака. Красивая дата выпала на середину пандемии, которую актеры пережидали дома вместе со своими детьми. В свежем интервью Эмили рассказала, что рада тому, что является женой своего мужа. Особенно четко она ощутила это во время карантина. В отличие от многих семейных пар, актеры не разругались на самоизоляции, а, наоборот, укрепили свои узы.

«Поддержка Джона — это все для меня, потому что мы доверяем друг другу, — цитирует Блант издание People. — Наше взаимопонимание стало для меня очень важным якорем».

37-летняя актриса призналась, что на самоизоляции они с мужем не скучали, так как все их свободное время занимали дети (6-летняя Хэйзел и 4-летняя Вайолет), бегали по дому и устраивали веселые игры. Звезды также надеялись, что их займет популярный сериал «Корона» на Netflix, но посмотрели его весь за три дня и расстроились из-за того, что шоу так быстро кончилось.

Напомним, сиквел фильма «Тихое место» с Эмили Блант, снятый Джоном Красински должен был выйти в прокат минувшей весной, но из-за пандемии его релиз перенесли на апрель 2021 года.

«Это более масштабный фильм, его мир расширяется, и я просто не могу дождаться, когда люди увидят, на что он (Джон. — Прим. авт.) способен как режиссер», — говорит актриса.

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