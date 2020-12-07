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Майли Сайрус рассказала, как остается сексуально активной во время пандемии

Певица не ходит на свидания, но и отказываться от интимной жизни не собирается.

Майли Сайрус рассказала, как остается сексуально активной во время пандемии
Майли Сайрус увлеклась сексом по видеочату. Фото: globallookpress.com

28-летняя американская певица Майли Сайрус рассказала о том, что даже во время пандемии, когда общение с новыми людьми нужно сводить к минимуму, ее сексуальная жизнь не прекращается. При этом девушка уверяет, что не делает ничего безответственного для себя и других людей и не собирается распространять коронавирус.

Артистка стала гостьей шоу Говарда Стерна на радио SiriusXM и поделилась, что сейчас действительно трудное время для свиданий и прочих встреч с людьми. В августе 2020-го она рассталась с бойфрендом Коди Симпсоном, но, несмотря на это, не стала «хоронить» свою интимную жизнь.

«Я много занимаюсь сексом по FaceTime (приложение для видеозвонков, — прим. авт.) — это самый безопасный секс. Я не заболею «ковидом», — заявила певица, не став ударяться в подробности, как и с кем она предается утехам по Сети.

Учитывая, что в 2015 году Сайрус заявила, что она бисексуалка, ведущий спросил у нее, с кем ей сейчас было бы интересно познакомиться. Майли ответила, что уже имела отношения с представителями обоих полов и пока что не уверена, с кем бы она стала встречаться. Певица призналась, что этот вопрос вгоняет ее в депрессию.

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