«Не могу дождаться нашего будущего»: Пэрис Хилтон трогательно поздравила любимого с годовщиной

Светская львица встречается с нынешним бойфрендом всего лишь год, но заявляет, что они созданы друг для друга.

На днях знаменитая светская львица Пэрис Хилтон поздравила своего возлюбленного Картера Реума с первой годовщиной их отношений. 39-летняя актриса, певица и модель выложила в Instagram нарезку из совместных фото и видео, смонтированную под ее собственную песню Heartbeat, и написала большой трогательный пост.

В нем женщина призналась, что они вместе с ее мужчиной празднуют свою любовь каждый месяц, и только сейчас у пары набрался год, что стало для Пэрис в каком-то смысле неожиданностью.

«Не могу поверить, что прошел всего год. Такое чувство, что я была с тобой всю жизнь! Я никогда не чувствовала себя так близко к другому человеку. И это потому, что ты первый, кто разрушил стены, которые я построила вокруг своего сердца, и открыл мне свое сердце таким образом, о котором я даже не подозревала», — пишет Хилтон.

Красотка призналась: она верит в то, что, наконец, нашла мужчину, для которого создана. Нынешние отношения кажутся Пэрис идеальными, и она готова провести с Картером всю оставшуюся жизнь.

«Я не могу дождаться нашего будущего и целой жизни, полной любви и приключений. Потому что, что бы ни случилось, я всегда буду счастлива, буду чувствовать себя в безопасности, как дома, в твоих объятиях и всегда буду на твоей стороне», — резюмировала влюбленная звезда.

Поклонники надеются, что нынешняя любовь Пэрис приведет ее к счастливому браку, а злопыхатели уверены, что женщина просто очень сильно хочет замуж. На самом деле, в жизни госпожи Хилтон было множество громких романов, но ни один из них так и не привел к свадьбе.

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