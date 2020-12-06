«Милый, ты молодец!»: Юлия Ковальчук похвалила плов Алексея Чумакова

В преддверии Нового года большинство артистов российского шоу-бизнеса уже украсили елки и нарядили дома. Однако еще далеко не все продумали блюда для праздничного стола. А вот поп-исполнительница Юлия Ковальчук уже знает, какое блюдо станет «изюминкой» в новогоднюю ночь в ее семье. Так, в одной из последних публикаций артистки появился видеоролик, на котором видно репетицию застолья семьи Ковальчук и Чумакова.

Напомним, что Юлия и Алексей женаты уже семь лет. Помимо того, что возлюбленные вместе воспитывают трехлетнюю дочь Амелию, знаменитости еще любят устраивать посиделки с друзьями по выходным.

Отметим, что в этот раз Ковальчук и Чумаков не стали собирать шумную компанию. Только близкие друзья, атмосфера приближающегося праздника и … плов. К слову, приготовил его Алексей.

«Мужнин плов. Если настроение не очень, соображаем как его поднять — например, вкуснейший ужин с друзьями», — написала певица в своем микроблоге.

Стоит отметить, что Чумаков переживал, когда подавал блюдо гостям. Однако жена Алексея успокоила любимого.

«Милый, ты молодец!», — подбодрила Юлия мужа.

Поклонники пары были восхищены семейной идиллией Чумакова и Ковальчук:

«Самая настоящая, дружная и красивая семья в шоу-бизнесе», «Юлечка, какие вы молодцы! Очень красивая пара!», «У вас очень уютно и тепло».

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