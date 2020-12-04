«Как она несчастна»: Джастин Бибер ответил фанатке, которая устроила травлю его жене

Ярая поклонница развернула кампанию в соцсетях, чтобы доказать, что Селена Гомес лучше, чем модель, на которой женился певец.

Американский певец Джастин Бибер известен не только своим ошеломительным успехом, но и бурным публичным романом с коллегой по цеху Селеной Гомес. Молодой артист долго страдал после того, как их отношения были закончены, но в 2018 году остепенился и женился на модели Хейли Болдуин. Сейчас Джастин — примерный семьянин, но все еще находятся его фанаты, которые считают, что с Селеной ему было бы лучше.

Недавно в соцсетях развела активность одна неугомонная поклонница. Она записала вирусное видео, призывающее «атаковать» странички Хейли комментариями Selena is better («Селена лучше»). Так как в большинстве случаев комментарии можно отключить, девушка призывала накидать подобных сообщений жене Бибера во время прямого эфира в Instagram.

Джастин не стал игнорировать эту активистку и опубликовал ее видео-призыв в своих «сториз» в качестве примера травли знаменитостей.

«Я просто хотел поделиться этим, чтобы люди получили представление о том, с чем мы сталкиваемся каждый день, — написал артист. — Посмотрев на это, я мог бы посмеяться, но я подумал о ней (авторе видео. — Прим. авт.) и о том, как она должна быть несчастна, чтобы тратить свою жизнь, пытаясь унизить других. Суть в том, что это пропащий человек… Жизнь становится полноценной, когда ты радуешь и ценишь людей. А жизнь, в которой ты стремишься унижать других, оставит тебя без друзей и радости».

После этого Бибер опубликовал в «сториз» несколько фото, на которых он обнимается с Хейли, чтобы показать, что с его браком все хорошо.

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