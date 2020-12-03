«Это жизнь, ребята!»: Мария Кравченко призналась, что встречалась с женатым мужчиной

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко дала интервью певцу и блогеру Денису Ковальскому, в ходе которого выяснилось, что в ее биографии был период, когда она встречалась с женатым мужчиной. 35-летняя телезвезда призналась, что считает это обычной жизненной историей.

«Давайте не будем ханжами. Это нормально. Это жизнь, ребята, але!» — прокомментировала Мария. «Мое мнение — за это несет ответственность только мужчина», — сказал интервьюер. «В принципе, да», — согласилась актриса.

Сейчас Мария замужем за продюсером Константином Золотаревым, у них подрастает дочь. Супругов свела вместе далеко не любовь с первого взгляда. Первое время после знакомства женщина считала будущего мужа суровым человеком, но он ею заинтересовался и сделал все, чтобы актриса его оценила. Кравченко призналась, что в этих отношениях ее привлекли страсть. В то же время она не исключила, что могла бы расстаться с супругом во время карантина, если бы он не уезжал на работу, а находился с ней дома постоянно.

По ее словам, обычно она редко видит мужа и дает ему полную свободу действий, чтобы мужчина мог отдыхать от работы. Мария считает, что наличие у каждого из супругов своих дел и интересов и невмешательство в жизнь друг друга — это вещи, позитивно влияющие на отношения. Выслушав это, Ковальский назвал ее «женой года».

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