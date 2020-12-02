«А я все же за ремонт»: Ирина Пегова считает, что сломанные отношения нужно восстанавливать

В свежем интервью актриса Ирина Пегова оставила множество откровений о семейных отношениях. 42-летняя артистка поделилась мнением, что ради сохранения семьи можно идти на любые эксперименты и глупости, но только если женщина понимает, что данные отношения не являются ошибкой. Если же наоборот, то звезда сериалов против того, чтобы что-то сохранять.

Она вспомнила случай, когда поругалась по телефону с бывшим мужем Дмитрием Орловым. Ирина не видела возможности помириться через трубку, поэтому поздно вечером рванула в Мурманск, где снимался супруг, чтобы увидеться с ним буквально на пару часов, а потом улететь обратно.

«Я вообще готова на все, если понимаю, для кого и зачем это делаю. И если я хочу сохранить отношения, все сделаю, чтобы их сохранить… — рассказала актриса изданию 7days. — У меня есть одна подружка, она говорит: «В советское время принято было сломавшуюся вещь ремонтировать, сейчас проще купить новую. То же самое сейчас в отношениях. Если они не получаются, проще поменять человека». К сожалению, так и есть. А я все же за так называемый ремонт».

Пегова развелась с Орловым в 2011 году. Очевидно, «ремонт» отношений и смелые поступки не помогли. Но актриса уверяет, что расставание с мужем было правильным решением, после которого ее жизнь изменилась к лучшему.

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