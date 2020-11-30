Служебные романы мешают работе: Борис Дергачев поведал о личной жизни востребованных актеров

29-летний актер Борис Дергачев переживает взлет творческой карьеры. После участия в популярных сериалах «Кухня. Война за отель» и «Триада» артист появился в новой комедии «Идеальная семья», которая стартует на канале ТНТ 30 ноября. Сейчас у молодого артиста довольно плотный график съемок. Teleprogramma.pro спросила у актера, удается ли ему совмещать работу и личную жизнь.

Дергачев ответил, что личная жизнь может быть у востребованного артиста, когда у него уже есть вторая половинка. А вот если хочется найти кого-то нового, то тут большая загруженность на работе, безусловно, мешает. Когда мужчина занят сразу в двух-трех проектах, то у него остается очень мало свободных дней, которые он стремится проводить с семьей и друзьями. И если приходится делать выбор между карьерой и общением с близкими, то сейчас он выбирает работу.

Многие актеры находят для себя выход из этой ситуации, заводя служебные романы на съемочной площадке. Мы спросили у Бориса, было ли что-то подобное в его судьбе.

«На мой взгляд, это точно мешает работе. У меня была похожая история, но после окончания съемок. А в течение проекта — это сложно», — признался актер.

больше по теме Борис Дергачев прокомментировал слухи о романе с Анастасией Калашниковой На тему личной жизни звезда сериала «Фитнес» говорит неохотно.

Дергачев отметил, что служебные романы на съемках — это не редкость, но обычно они негативно сказываются на процессе создания картины. Особенно, если речь идет о молодой паре — взрослые люди более ответственно подходят к созданию семьи. Сложность обычно заключается в том, что, сыграв любовь с одним партнером, артист идет на другую съемочную площадку, и там у него новый киношный роман. Переживет ли пара такие испытания, зависит от профессионализма и личной заинтересованности конкретных людей. Универсального рецепта, как быть в этой ситуации, просто нет, считает актер.

Смотрите также: