«Просто люблю»: Анна Седокова похвасталась огромными букетами роз от Яниса Тиммы

Поп-исполнительница Анна Седокова продемонстрировала в Stories личного профиля, как проходит утро ее выходного дня. Артистка приготовила завтрак для любимого избранника, а баскетболист Янис Тимма в свою очередь порадовал жену цветочными букетами.

Напомним, пара Седоковой и Тиммы зарегистрировала свой брак в сентябре этого года. Латвийский спортсмен стал третьим мужем певицы. Сама Анна признает, что по-настоящему счастлива с баскетболистом клуба «Химки».

Отметим, артистка показала, как жарит сырники. Анна подчеркнула, что творог для блюда должен быть обязательно мелким, а готовить сырники нужно долго и на медленном огне. После того, как завтрак был готов, Седокова застала в гостиной два букета алых роз.

«Доброе утро!», — пожелала всем своим подписчикам радостная Анна.

Также исполнительница призналась мужу в любви. Знаменитость не считает лишним еще раз напомнить избраннику, что он для нее значит. Особенно, когда Янис сам проявляет заботу и нежность по отношению к жене.

«Просто люблю сильно», — подписала фото цветов певица, добавив к этому эмодзи в виде красного сердца.

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