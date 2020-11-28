«Не всем изменяют»: Анастасия Костенко уверена в верности Дмитрия Тарасова

Участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне провела беседу со своими подписчиками. Нынешняя жена футболиста Тарасова — Анастасия Костенко — объяснила, почему не стоит ее сравнивать с предыдущей возлюбленной Дмитрия.

Анастасия вышла замуж за российского полузащитника в 2018 году. Сейчас пара воспитывает двух дочерей: двухлетнюю Милану и девятимесячную Еву. Однако среди недоброжелателей Костенко все еще находятся те, кто считает девушку виновной в разводе Тарасова и Бузовой.

Так, недавно девушку спросили:

«Если получится так, что муж уйдет к другой, как отнесетесь?».

Молодая мамочка только пожелала добра и счастья интересующемуся. Модель до этого уже упоминала в личном микроблоге, что не сравнивает себя с бывшими женами избранника. Поэтому не советует делать подобное другим. Более того, Тарасова призналась, что хейтеры только мотивируют ее на самосовершенствование.

На вопрос о том, все ли мужья изменяют, Анастасия ответила:

«Скажем так: не всем».

Напомним, Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись в 2016 году. Причиной развода телеведущая назвала измену футболиста.

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