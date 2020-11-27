Экстрасенсы рассказали, в чем опасность любовного приворота

В новом выпуске «Битвы экстрасенсов» ясновидящие будут иметь дело с этим видом магии.

Что такое любовный приворот? Как его вычислить и развеять? На эти вопросы будут отвечать участники «Битвы экстрасенсов» в новом выпуске популярного шоу, который будет показан на ТНТ 28 ноября.

Создатели программы приготовили новое испытание: среди шести обычных людей будет спрятан один, который ранее практиковал приворот. Он уверяет, что последствия этого ритуала стали для него шокирующими. Экстрасенсы должны будут вычислить этого человека и понять, что случилось с ним после использования запретной магии.

«Найти человека, который делал приворот, для меня просто, ведь мы работаем с одинаковыми видами деструктивной энергии, ее легко почувствовать, — говорит участница Ирина Игнатенко. — Любовная магия — это искусство, и к нему сразу не прийти. Она требует плат и пережитого опыта. Самостоятельные опыты на кладбище в любовной магии несут тяжелые последствия и платы…»

«Приворот может действительно нанести вред человеку, который его сделал или заказал, — уверяет участник Максим Федоров. — Любой приворот — это насилие с принуждением, и не важно, какую направленность он несет. Каждое воздействие на подавление воли и порабощение естественности влечения всегда разрушительно и опасно для жизни. Последствием такого деяния могут быть как расстройства психики, так и дисфункции тела».

Но удалось ли этим экспертам в магии найти того самого человека, что сломал волю другого с помощью колдовства?

Смотрите новый выпуск «Битвы экстрасенсов» 28 ноября в 18:30 на канале ТНТ.

Смотрите также: