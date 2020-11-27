«Гоша вошел в кураж»: Куценко зацеловал жену Хрусталева на съемках клипа

Певица Мария Гончарук хотела снять сцену поцелуя в один дубль, но актеру понадобилось несколько попыток.

В октябре группа «Фабрика» выпустила клип «Кабы я была», в котором снялся известный актер Гоша Куценко. Певицы предстали в образах очаровательных деревенских девушек, а мужчина исполнил роль их возлюбленного. В одной из сцен артисту пришлось поцеловать новую участницу коллектива Марию Гончарук. В свежем интервью голосистая блондинка вспомнила, как это было.

По словам девушки, она бы сняла поцелуй с одного дубля, но из-за темперамента партнера потребовалось восемь «подходов».

«Гоша вошел в кураж. Но я изучала театральный поцелуй в университете когда-то. Воспользовалась этими навыками. Правда, на практике не все получилось. Мне кажется, у Гоши свое видение театрального поцелуя, — рассказала Гончарук изданию News.ru. — Но все было корректно».

Журналисты спросили Марию, не ревновал ли ее мужчина к известному актеру. Певица ответила, что съемки клипа являются работой, на которой она ведет себя культурно. Но даже в виду этого обстоятельства, супруг ей не указ — артистка делает то, что захочет, а что-то запрещать ей — это все равно, что дразнить быка красной тряпкой.

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Добавим, что в 2019 году Гончарук вышла замуж за шоумена Дмитрия Хрусталева. Интересно, как теперь звезда «Вечернего Урганта» и Comedy Woman относится к Гоше Куценко?

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