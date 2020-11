Американский режиссер предложил креативную альтернативу обручальным кольцам

Американский режиссер и YouTube-блогер Кейси Найстет неожиданно для себя запустил в соцсетях необычный флешмоб. На своей странице в Twitter 39-летний мужчина признался, что они с женой не носят обручальных колец. Вместо этого пара демонстрирует свою привязанность друг к другу, обменявшись слотами для сим-карт в своих «айфонах».

wife and I don’t wear wedding rings, we show our commitment to one another by exchanging sim trays in our iPhones. pic.twitter.com/BqYll2IDSZ

— Casey Neistat (@Casey) November 24, 2020