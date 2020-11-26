Американский режиссер предложил креативную альтернативу обручальным кольцам

Американский режиссер и YouTube-блогер Кейси Найстет неожиданно для себя запустил в соцсетях необычный флешмоб. На своей странице в Twitter 39-летний мужчина признался, что они с женой не носят обручальных колец. Вместо этого пара демонстрирует свою привязанность друг к другу, обменявшись слотами для сим-карт в своих «айфонах».

wife and I don’t wear wedding rings, we show our commitment to one another by exchanging sim trays in our iPhones. pic.twitter.com/BqYll2IDSZ — Casey Neistat (@Casey) November 24, 2020

Эта деталь смартфона универсальна — ее вполне можно извлечь из одного устройства и вставить в другое. А если гаджеты оказались разных цветов, как у Найстета и его супруги, по получится еще и заметно.

Правда, в следующем посте режиссер признался, что его жена еще не знает об этом обмене, и такой шаг не является доказательством их вечной любви, однако идею киношника уже подхватили десятки пользователей Сети. Люди находят возможность обменяться слотами для сим-карт очень романтичной и выкладывают фото со своими телефонами, в которых уже красуются детальки другого цвета.

Идея вполне может стать популярной не только в Америке. Так что если вы заметите у нового знакомого (или знакомой) слот для симки другого цвета, поинтересуйтесь, а не состоит ли он в отношениях. Обручальное кольцо, как известно, можно быстро снять, а такой «знак» просто так не уберешь.

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