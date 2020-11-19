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Высоцкая показала семейную реликвию – подарок мамы Кончаловского

Столовый набор из серебра Наталья Петровна заказывала специально к 50-летию сына.

Высоцкая показала семейную реликвию – подарок мамы Кончаловского
Юлия Высоцкая. Фото: кадр из программы "Высоцкая отвечает"

Юлия Высоцкая признается, что является фанатом домашней утвари, за долгие годы семейной жизни у нее скопилась приличная коллекция посуды и столовых приборов. В числе последних, к слову, значится настоящая семейная реликвия Кончаловских.

Мама режиссера Андрея Кончаловского Наталья Петровна специально к 50-летию своего сына заказала в единственном экземпляре серебряный комплект, состоящий из ложки, вилки и ножа в ретро-стиле.

Высоцкая показала семейную реликвию – подарок мамы Кончаловского
Высоцкая показала семейную реликвию – подарок мамы Кончаловского. Фото: кадр из программы «Высоцкая отвечает»

«Тогда невозможно было представить сделать 12 таких приборов (было очень дорого) на большой стол. И она сделала только ему. Это такая семейная реликвия. Я думала о том, чтобы повторить этот дизайн, но решила — пусть это будет в единственном экземпляре от мамы такой трогательный подарок»,-  рассказала Юлия на шоу «Высоцкая отвечает».

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