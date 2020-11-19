«Поддержал мой кум Бондарчук»: Слуцкер вспомнила, как «воевала» с мужем-бизнесменом за детей

Известная бизнесвумен Ольга Слуцкер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как боролась со своим первым мужем бизнесменом Владимиром Слуцкером за детей. Также она вспомнила историю их знакомства.

«Я приехала в отпуск, зарегистрировалась в гостинице, и он со мной познакомился. Предложил мне поужинать в ресторане. Владимир был на тот момент богатый и успешный человек. У него был «Мерседес», но жили мы с его родителями в обычной советской квартире. Мы ездили по миру, но я очень хотела работать. В девяностые годы все пошли в бизнес, и я не стала исключением». Ольга Слуцкер

Как отметила Слуцкер, избежать битвы за детей с мужем после развода не удалось. «Нет закона, который регламентирует некоторые моменты нашей жизни. Меня тогда очень поддержал мой кум Федор Бондарчук. Он порядочный человек. Мог находить в нужный момент правильные слова. Все проходит. Не надо просто застревать в беде. Я отпустила ту ситуацию. Не буду ковырять свои раны. Когда человек сердится, то он живет этим. Я не хочу теперь об этом думать», — сказала Слуцкер.

Ольга Слуцкер несколько лет билась со своим первым мужем за двух своих старших детей. Сейчас они живут за рубежом. Сегодня у нее уже пятеро наследников.

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