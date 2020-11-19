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«Поддержал мой кум Бондарчук»: Слуцкер вспомнила, как «воевала» с мужем-бизнесменом за детей

Как отметила Ольга, ей было очень нелегко в той ситуации.

«Поддержал мой кум Бондарчук»: Слуцкер вспомнила, как «воевала» с мужем-бизнесменом за детей
Ольга Слуцкер. Фото: Globallookpress.com

Известная бизнесвумен Ольга Слуцкер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как боролась со своим первым мужем бизнесменом Владимиром Слуцкером за детей. Также она вспомнила историю их знакомства.

Владимир Слуцкер
Владимир Слуцкер. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я приехала в отпуск, зарегистрировалась в гостинице, и он со мной познакомился. Предложил мне поужинать в ресторане. Владимир был на тот момент богатый и успешный человек. У него был «Мерседес», но жили мы с его родителями в обычной советской квартире. Мы ездили по миру, но я очень хотела работать. В девяностые годы все пошли в бизнес, и я не стала исключением».

Ольга Слуцкер

Как отметила Слуцкер, избежать битвы за детей с мужем после развода не удалось. «Нет закона, который регламентирует некоторые моменты нашей жизни. Меня тогда очень поддержал мой кум Федор Бондарчук. Он порядочный человек. Мог находить в нужный момент правильные слова. Все проходит. Не надо просто застревать в беде. Я отпустила ту ситуацию. Не буду ковырять свои раны. Когда человек сердится, то он живет этим. Я не хочу теперь об этом думать», — сказала Слуцкер.

Ольга Слуцкер несколько лет билась со своим первым мужем за двух своих старших детей. Сейчас они живут за рубежом. Сегодня у нее уже пятеро наследников.

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