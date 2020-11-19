«Ты у меня есть»: Пресняков-младший в день рождения матери написал ей пронзительное признание

Заслуженная артистка России Елена Преснякова 19 ноября празднует день рождения. Солистке ВИА «Самоцветы» исполняется 74 года. Она по-прежнему полна сил, бодра и оптимистична, на радость поклонникам, близким и родным.

На своей страничке в Instagram Владимир Пресняков – младший в числе первых поздравил маму с днем рождения. Он трогательно обратился к имениннице с признанием:

«Мама моя любимая как же я счастлив что именно ты у меня есть. С днем рождения!! 74! Мамочка», — эмоционально написал сын.

Елена Преснякова счастлива в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым уже 54 года. Годовщину одна из самых знаменитых пар советского и российского шоу-бизнеса отметила совсем недавно.

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