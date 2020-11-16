Нет памятника, а только выцветшее фото: вдова Шаинского объяснила, почему забросила могилу знаменитого мужа

Скромная могилка, на которой нет ни памятника, ни цветов, а только крест и выцветшая фотография – трудно поверить, но так сегодня выглядит место захоронения известного композитора Владимира Шаинского. Позабытый и словно позаброшенный участок.

Информация об этом появилась сначала в соцсетях, а потом в СМИ. Вдова умершего музыканта Светлана не спешит навести там порядок. Женщина оправдывает свое поведение пандемией, а еще тем, что живет в другой стране.

больше по теме Михаил Жванецкий был частым гостем у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Примадонна обожала сатирика и часто звала к себе домой.

Несколько лет назад она с детьми переехала жить в Америку, и оттуда ей весьма проблематично съездить на родину. А тут еще коронавирус вмешался, пишет сайт «Актуальные новости».

Надо сказать, что у Шаинского есть еще сын от первого брака. Но и взрослый мужчина тоже не приезжает на могилу отца. Причина снова в расстоянии, наследник композитора покинул Россию и живет в Израиле.

Светлана Шаинская заверила, что обязательно наведается на могилу к супругу, как только появится данная возможность.

Напомним, что Владимир Шаинский умер еще три года назад — в 2017-м. Могила его находится на Троекуровском кладбище.

9 ноября в Москве простились с сатириком Михаилом Жванецким. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, проститься с писателем пришли многие российские знаменитости, сообщает сайт argumenti.ru.

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