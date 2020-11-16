Смелые кадры: Хайди Клум приняла душ вместе с мужем и выложила видео об этом

Петь в душе — хобби для множества людей по всей планете. Но стали бы вы выкладывать в соцсети реальное видео своих голых музыкальных экспериментов? А вот 47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум и ее муж — 31-летний гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц — не постеснялись. В Instagram у женщины появилось видео, как они вдвоем обнаженные пытаются спеть под струями воды песню из мультфильма «Холодное сердце – 2».

Из-за ракурса камеры и пара зрители не увидели особой обнаженки. Зато пара не скрывала своих чувств на камеру и между распевками трогательно целовалась под душем.

больше по теме «Износилась»: под откровенным снимком Хайди Клум появились жесткие комментарии Поклонники некогда хорошенькой модели оказались шокированы произошедшими метаморфозами.

Немецкие и американские поклонники пишут в комментариях, что видео получилось довольно смелым. Подписчики называют супругов «положительно сумасшедшими» и шутят о том, что звезды решили подзаработать съемками домашнего видео для взрослых.

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