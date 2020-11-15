«Так сложились обстоятельства»: Михаил Шац рассказал, как общается с Татьяной Лазаревой

Телеведущий и юморист Михаил Шац не так давно стал настоящим стендап-комиком. Артист признался, что вынужден был осваивать новое ремесло с «нуля». Шоумен в разговоре с порталом Teleproramma.pro упомянул, что испытывал и финансовые трудности в последнее время. Однако благодаря поддержке жены — телеведущей Татьяны Лазаревой — Шац не побоялся начать осваивать жанр стендапа.

Отметим, что сейчас Михаил Шац — единственный среди своих ровесников, кто занимается стендапом в России. Знаменитость рассказал, как трудно было начинать это дело. Но сегодняшний он благодарен себе в прошлом за такое испытание.

«Иногда задавал себе вопрос: «Что я тут делаю?» Просто опыт — это как раз умение обращать слабости в сильные стороны. Я быстро прошел начальный этап. И сейчас осознаю, что занимаю нишу, в которой рядом со мной никого нет», — заявил артист.

Также Михаил добавил, что огромную роль в его развитии сыграла Татьяна Лазарева. До того, как Шац решил сменить направление своей профессии, они с женой много работали на телевидении. Именно поэтому шоумен мог позволить себе во время поиска не думать о финансах.

«Годы были непростые. Но мы с Татьяной много лет до этого успешно работали на ТВ. И говорить о том, что мы опустились на финансовое дно, было бы неправильно. Естественно, пришлось урезать ненужные расходы, пересмотреть бюджет», — признается муж актрисы Татьяны Лазаревой.

Напомним, что сейчас Татьяна вернулась в Москву. Однако еще недавно она проживала с дочерью Антониной в Испании, поскольку девочка получала там образование.

«Они уже вернулись в Москву, все в порядке. Так сложились обстоятельства», — коротко упомянул о семье комик.

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