«Самые искренние чувства»: красавице-внучке Ротару предрекают счастливый брак

Экстрасенс Таис Фиолетова оценила выбор жениха внучки Софии Ротару. Напомним, недавно 19-летняя Соня Евдокименко показала своего нового избранника — IT-предпринимателя, находящегося в одном из списков Forbes, Дениса Жданова. Хотя ранее в фаворитах у красавицы ходил французский бизнесмен.

Фиолетова считает, что новый возлюбленный модели — особенный мужчина в ее жизни и подходящая партия для брака.

«Я просмотрела его по всем параметрам. И могу сказать, что у него действительно к Соне самые искренние чувства. Ему не нужна звездная фамилия, а нужно счастье с любимой девушкой», — цитирует экстрасенса издание «Собеседник».

По словам Фиолетовой, внучка певицы уже делает акцент на семью и мечтает о таком же крепком браке, как у ее бабушки, прожившей с единственным мужем 45 лет и оставшейся верной даже после его смерти. Кстати, звездная родственница одобряет нынешнего жениха внучки. Экстрасенс говорит, что у Ротару хороша интуиция — она видит, что с этим мужчиной девушка будет как за каменной стеной.

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