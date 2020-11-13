«Мы дрались, царапались»: Квинт вспомнила, как изменяла Журбину с руководителем «Поющих гитар»

В браке с музыкантом Семеном Шнайдером она прожила семь лет.

Пианистка и композитор Лора Квинт в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как изменяла первому мужу, композитору Александру Журбину, с музыкантом Семеном Шнайдером. Позже она вышла за него замуж и прожила с ним в браке семь лет.

«Я влюбилась в своего ровесника, очаровательного человека Семена Шнайдера. Ушла к нему, вышла замуж. Брак не сложился, потому что он сильно пил. Мне передали, что два года назад он умер».

Лора Квинт

Как призналась Лора Квинт, на момент начала отношений со Шнайдером они с Журбиным еще не были разведены и она ему изменяла. «Мы с Журбиным царапались, дрались в наших отношениях. Александр Журбин полгода не давал мне развод. Поговаривают, что он до сих пор в меня влюблен, поэтому сегодня на телевидении говорит много неправды. И никто ему не запрещал видеться с нашим сыном, как он утверждает. Он сам пропал на 12 лет. Потом появился ненадолго, но снова исчез. Снова объявился, когда сын уже стал взрослым. Почему он появился? Потому что сын стал знаменитым скрипачом», — заявила Квинт.

Отметим, что ее второй муж Семен Шнайдер был в свое время руководителем ансамбля «Поющие гитары». Общих детей с Лорой Квинт у певца не было.

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