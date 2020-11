«Нам никогда не платили»: Гоген Солнцев высказался о доходах за свои семейные телеразборки

View this post on Instagram

Дорогая Екатерина! Ну вот, наконец, нам и стукнуло на двоих 100 лет! Целый век! Какая дата!) несмотря на то, что отмечаем мы этот праздник с тобой, к сожалению, не в стенах родного дома, от всей души поздравляю тебя с юбилеем и желаю одного - только здоровья! Ещё хотелось бы тебе пожелать поскорее покинуть твои так называемые "курсы личностного роста" и перестать мне угрожать разводом! Иначе, при таком раскладе, ни в одной нормальной семье не будет гармонии! Ещё раз с юбилеем! 💋🎂🍾 #гогенсолнцев #юбилей #праздник ##катя #катерина #семья #любовь #золотаяосень #моялюбовь