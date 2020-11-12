«Нам никогда не платили»: Гоген Солнцев высказался о доходах за свои семейные телеразборки

40-летний Гоген Солнцев — актер. Но прославился он не своими ролями на сцене или в кино, а семейными разборками в эфире телешоу, за что прослыл настоящим фриком. За два года с момента женитьбы на пенсионерке Екатерине Терешкович телезрители наблюдали в отношениях пары жаркие страсти, ссоры и обвинения, бьюти-преображение возлюбленной и ее загулы.
Многие считают, что Солнцев и Терешкович имеют неплохой доход с программ, однако мужчина опроверг эти домыслы. В студии у Алены Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!» Солнцев заверил, что не получает никаких гонораров.
«Деньги нам никогда не платили, никогда и ни за что. Контрактов у нас на 15 там, 20 программ никогда не было, — признался артист. И пожал плечами: «Почему-то не верят, но я говорю всегда искренне».
Гоген рассказал, как впервые попал с женой на программу. В Сети появилась информация, что Солнцев женился на пожилой женщине. О них телевизионщики решили сделать материал. И сначала приехали к паре на Крит, где они проводили свой «медовый месяц», а потом и вовсе предложили сделать из их квартиры подобие реалити — установили камеры и снимали быт и отношения.
«Мне показалось вообще, что это интересно. Я говорю: «Кать, мы публичные люди. Почему нет? Давай расскажем, давай покажем. Пусть учатся на наших примерах, как надо, а может, как не надо», — объяснил, почему согласился на такие съемки, Солнцев.
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Дорогая Екатерина! Ну вот, наконец, нам и стукнуло на двоих 100 лет! Целый век! Какая дата!) несмотря на то, что отмечаем мы этот праздник с тобой, к сожалению, не в стенах родного дома, от всей души поздравляю тебя с юбилеем и желаю одного - только здоровья! Ещё хотелось бы тебе пожелать поскорее покинуть твои так называемые "курсы личностного роста" и перестать мне угрожать разводом! Иначе, при таком раскладе, ни в одной нормальной семье не будет гармонии! Ещё раз с юбилеем! 💋🎂🍾 #гогенсолнцев #юбилей #праздник ##катя #катерина #семья #любовь #золотаяосень #моялюбовь