«Она была не моей»: пятый муж Гурченко рассказал, как в пылу ревности актриса хотела уйти из жизни

По словам пианиста Константина Купервейса, ему было очень непросто жить со звездой.

Гражданский муж покойной актрисы Людмилы Гурченко пианист Константин Купервейс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как сильно в свое время его ревновала звезда.

«Дома она была спокойной и без капризов человеком. Могла целый день в ванной читать сценарий. Всегда ей было холодно. Кругом стояли калориферы. Она могла попросить ночью маму приготовить картошку. Она мне не прощала, если палец соскользнул с клавиатуры. Я ей аккомпанировал. Но мне никогда не было с ней страшно. Когда мы познакомились, то она была в подавленном состоянии. Незадолго до этого она похоронила отца. Она сказала, что расписываться не будет. У нее якобы нет места в паспорте». Константин Купервейс

Как отметил Купервейс, последние годы жизни со звездой были очень непростыми. «Она хотела покончить с собой. Однажды порезала руку. Правда, вены не были затронуты. Причем руку ей потом зашивали без новокаина. Это был развод. Она уже была не моей. Она уходила куда-то в сторону. Наше взаимное сотрудничество иссякло и исчерпало себя. Я ушел, взяв с собой паспорт», — сказал Купервейс.

Напомним, что Гурченко и Купервейс были вместе с 1973 по 1991 год. При этом официально свадьбу они так и не сыграли.