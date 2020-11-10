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«Большие нагрузки повлияли на его психику»: Владимир Конкин объяснил, почему поссорился с сыном

Ярослав Конкин ранее выступал на телевидении, где обвинял отца в романе с собственным концертным директором.

«Большие нагрузки повлияли на его психику»: Владимир Конкин объяснил, почему поссорился с сыном
Владимир Конкин. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Конкин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему поругался вдрызг со своим сыном Ярославом.

Владимир и Ярослав Конкин
Владимир и Ярослав Конкин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Сам не понимаю, почему произошли такие метаморфозы в его сознании. Обстоятельства его жизни, очевидно, его к этому подвели. Я бескорыстно люблю деньги и зарабатывают их своим трудом. Он просто любит деньги. Он прекрасный реставратор. Большие нагрузки повлияли на его психику. Может, случился какой-то перебор в стакане».

Владимир Конкин

Как отметил актер, горе, случившееся в их семье, не повод, чтобы разродиться тотальной ложью. «Мой сын вместе со своей женой, дочерью Каина, решили пойти таким путем. Он умер для меня окончательно. Я оскоблен, оскорблена моя Юля, адвокат. Оскорблены мой директор и ее муж. Он — хам. Его жена врала на каждом шагу. Мы десять лет не виделись. Какие комментарии он может давать?» — заявил актер.

Ранее Ярослав Конкин в одной из программ заявил, что отец изменял своей жене, его матери, со своим директором. При этом мужчина уже давно не поддерживает контактов с родителем.

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