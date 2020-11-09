«У моих дочерей папа Иван»: Карина Мишулина рассказала о знакомстве с третьим мужем

Актриса Карина Мишулина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем муже бизнесмене Иване Коробове.

«Мне кажется, что даже с моим последним мужем, любимым, меня познакомил отец. У нас долгая такая история знакомства. Мы на тот момент работали в разных сферах. Мой муж тогда занимался бизнесом, и мы вообще никак не должны были пересечься и встретиться». Карина Мишулина

Как сказала актриса, в день знакомства с супругом она ехала домой из театра. «Друзья меня уговорили пойти в кафе и пообедать. Он в это время ехал из Подмосковья и по логике должен был двигаться по МКАДу. Но решил поехать через Садовое кольцо. Все сошлось до секунд. И вот он едет. Стоит на светофоре на Садовом кольце. Была зима, а я вышла из кафе. В шапке, идет снег. Потом он мне рассказывал: «Я увидел эти глаза и не смог не остановиться». Я не думала, что познакомлюсь в машине или по Интернету, но, как говорится, никогда не говори никогда. Мы уже семь лет вместе. Все совпало до секунд. Мне его послал папа. У моих дочерей папа Иван. У их отцов другие ценности в жизни, а Ваня их очень сильно любит», — заявила она.

Напомним, что первым мужем Карины Мишулиной был актер Олег Жуков. От него она родила дочь Кристину. Вторым супругом стал продюсер Владимир Мельников. В этом союзе родилась дочь Полина. Сейчас она счастлива в третьем браке.