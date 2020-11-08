Нинидзе вместе с Виторганом провела вечер в одном из самых дорогих ресторанов Москвы

48-летний актер сфотографировался со своей возлюбленной за ужином.

Сын Эммануила Виторгана после развода с Ксенией Собчак наслаждается компанией новой девушки — актрисы Нино Нинидзе. Недавно на странице грузинской артистки появился свежий снимок вечернего отдыха пары.

Максим и Нино посвятили свободное время выходного дня друг другу. Вместе они решили выбраться в свет и поужинать в одном из лучших столичных ресторанов. Примечательно, что они остановили свой выбор на заведении подруги Нинидзе.

«Спасибо тебе за твою любовь и чуткость, с тобой хорошо, особенно вчера!» — поблагодарила приятельницу актриса.

В кадре Нино и Максим были запечатлены во время танца. Сын Эммануила Гедеоновича крепко обнимал избранницу, а Нино не смогла сдержать эмоций. Дочь актрисы Ии Нинидзе широко улыбалась на снимке, чем и очаровала поклонников.

«Счастливая — это не сыграть», «Какая красивая пара», «Вы прекрасны!», «Бесподобная пара. Рады за Максима очень. Любви, счастья!», «Нино, вы светитесь счастьем и радостью», «Какие вы красивые, просто сказочные», — написали подписчики в комментариях под фото.

Сама Нинидзе так прокомментировала вечер с любимым: