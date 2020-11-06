«Очень важно»: Юлия Савичева поделилась снимком с любимым мужем

Пока поп-исполнительница Юлия Савичева в России, ее семья чаще всего проводит время в Португалии. Артистка находится в постоянных перелетах и гастролях, а ее маленькой дочке Ане такой жизненный стиль не подходит. Поэтому Савичева вынуждена оставлять трехлетнюю малышку с бабушкой и папой. По последнему Юлия скучает не меньше, чем по дочери. Недавно певица опубликовала в личном профиле совместное с мужем фото.

На снимке видно, что артистка трогательно положила голову на плечо возлюбленного, выражая тем самым полное доверие и любовь. А под фото оставила символичное признание.

Дело в том, что артистка порассуждала на тему поддержки и заботы. Для нее любимый муж — это самая лучшая опора. Это и увидели поклонники Юлии на фото:

«Юленька, самое главное — это погода в доме, а все остальное суета», «Юленька, какая у вас красивая семья!»

Знаменитость позировала в белом воздушном платье. А ее избранник отдал предпочтение темно-синей рубашке.