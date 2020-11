«Очень важно»: Юлия Савичева поделилась снимком с любимым мужем

View this post on Instagram

Сейчас тяжелый период для всего мира. И, именно сейчас, очень важно сохранять позитивное настроение, чаще улыбаться. Не важно как: смотреть любимое кино, поорать в караоке, повышивать или просто вкусно поесть. Желаю всем вам хороших выходных! Не болейте! Обещаете?