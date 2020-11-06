«Я не созрела»: Лолита не спешит вступать в новый брак

Бывшая пять раз замужем, певица Лолита не собирается в новый брак, хотя пресса активно сватает ее и пишет о новом замужестве. В свежем интервью 56-летняя артистка развеяла эти слухи.

«Я подсчитала, и получилось, что 35 или 36 лет провела в официальных браках. Открою вам секрет: я не созрела к следующему!» — цитирует звезду издание Woman Day.

По словам Лолиты, она еще не готова вновь начать подстраивать свои планы под мужа, работать меньше или больше в зависимости от его обстоятельств. А еще за год свободной жизни женщина разучилась готовить и даже рада этому.

Сейчас певицу более чем устраивает период свиданий и ухаживаний. Она не хочет готовить и стирать кому-либо, предпочитая, чтобы романтичный этап отношений продлился подольше. Со своим огромным семейным и рабочим стажами артистка «заслужила право походить в девках», как она сама выражается.

Напомним, в первый раз Лолита вышла замуж 1984 году, в 20-летнем возрасте. И лишь в начале 2000-ых был период когда она несколько лет была не в браке. Так что ее нынешние намерения вполне резонны.