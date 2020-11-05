Сергей Жуков поделился фразами, которыми всегда может заставить жену улыбнуться

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков написал трогательный пост о своей жене. 44-летний артист заявил, что у его супруги Регины самая светлая и лучезарная улыбка. Мужчина обожает, когда его возлюбленная улыбается, в такие момент он чувствует, что готов сделать для нее что угодно.

Однако, если вторая половинка загрустила, у певца есть ряд фраз, которые точно поднимают ей настроение. Ими Жуков охотно поделился со своими поклонниками:

«Ты у меня такая красивая без косметики!» «Да, мы едем в Тай! Да, на целый месяц!» «Зачем выбирать? Давай купим все пять!» «Ты, как всегда, права!» «Не грусти, для решения любой проблемы у тебя есть я — твой солнечный мальчик».

Конечно, не все эти фразы можно применить в любой паре, но тут главное — настрой.

Напомним, что Сергей Жуков и Регина Бурд в браке с 2007 года. Свою любовь они закрепили, посадив дерево на тайском острове Самуй, к которому ездят каждый год. С тех пор у них родились трое детей. Супруги уже много лет создают впечатление образцовой семьи.