«Женщины хотят равенства, но чтобы их содержали»: Шаляпин высказался о современных отношениях

Teleprogramma.pro спросила у певца Прохора Шаляпина, кого из современных мужчин-знаменитостей он мог бы назвать секс-символом нашего времени. 36-летний артист, не задумываясь, назвал себя, хотя посетовал, что его образ больше комедийный, а для титула секс-символа нужны загадочность и немногословность.

Шаляпин пояснил, что это нравится женщинам, потому что они влюбляются не в конкретного человека, а в то, что сами себе придумали. Мужчина же, обладающий аурой недосказанности, дает волю женской фантазии. Но таких представителей сильного пола в медийной сфере почти не осталось.

«Сейчас меняется модель отношений. Женщины хотят равенства, но при этом в большинстве своем предпочитают, чтобы их содержали. На самом деле это вопрос психологии», — копнул глубже известный певец.

Прохор добавил, что, когда приезжает в Америку, то чувствует себя секс-символом, потому что там о нем ничего не знают, и он остается для местных жителей просто красивым русским мужчиной. На родине же ему приходится держать скандальное и комедийное амплуа, которое мешает так относиться к нему. Но без этого амплуа в России невозможно быть известным и востребованным артистом, считает Шаляпин.