«Это умная женщина»: подруга Моргенштерна объяснила, как пережила успех бойфренда

В определенный период слава вскружила голову молодому рэперу, и он расстался с любимой, но потом одумался и вернулся к ней.

Новое интервью Юрия Дудя, вышедшее на YouTube, касалось популярного рэпера Моргенштерна и его окружения. Известный блогер задал вопросы не только артисту, но и его близким: музыкальному партнеру Славе Марлоу и возлюбленной Диларе.

Звезда в очередной раз пересказал Дудю историю о том, как он начал встречаться с девушкой, потом богатство и слава вскружили ему голову, и он разорвал отношения с избранницей, окунувшись в водоворот развлечений. Однако такая свобода очень быстро надоела Моргенштерну, и он вернулся к своей милой подруге. Молодой рэпер заявил зрителям: он намерен быть с той единственной, что покорила его сердце. Артист подчеркнул, что его мнение в этом вопросе авторитетно, так как он в свои годы добился славы, богатства и внимания бесчисленного количества девушек.

Дилара рассказала, что они с Алишером дружат семьями. Ее родители сначала скептически отнеслись к союзу дочери с эпатажным артистом, но сейчас воспринимают его хорошо.

«Мы еще до того, как я Моргенштерном стал, до моей медийной карьеры вместе были», — рассказал рэпер. «А как ты воспринимала все эти изменения? — спросил Дудь у Дилары. — Он же менялся и визуально, и поведенчески…» «Ну, нормально… Сколько ему лет-то было. Это разве ненормально в таком возрасте бегать от одного к другому, искать себя?» — ответила девушка. «Это умная женщина», — резюмировал Моргенштерн, похваставшись рассудительностью своей возлюбленной.

Также Дудь выяснил, что Дилара учится в уфимском вузе по специальности, связанной с добычей нефти и газа. Рэпер пошутил, что когда его слава пройдет, девушка купит скважину и будет содержать обедневшего артиста.