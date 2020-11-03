«Просто люблю»: Ягудин показал семейное фото в день рождения Тотьмяниной

Олимпийский чемпион по танцам на льду Алексей Ягудин опубликовал кадры жены и детей в качестве поздравления в день рождения Татьяны Тотьмяниной.

Спортсмен разместил в Stories своего профиля две фотографии. Одна из них была сделана на торжестве Тотьмяниной в этом году. Другая — ровно в этот же день только пять лет назад.

На днях двукратная чемпионка мира по фигурному катанию отпраздновала свой 39-й день рождения. Вместе с мужем и дочерьми Тотьмянина устроила семейный ужин в ресторане. А Алексей запечатлел праздничный вечер.

Также знаменитый спортсмен поздравил возлюбленную в социальной сети. Ягудин показал фанатам историю любви с Тотьмяниной. На кадрах можно заметить и падения на льду, и путешествия с детьми, и танцы на домашнем диване.

«Просто люблю. С Днем Рождения!» — подписал под видео Алексей.

Напомним, что долгое время пара Ягудина и Тотьмяниной официально не регистрировала брак. Еще в далеком 2009 году у фигуристов родилась дочь Елизавета, а в 2015 — Мишель. Только спустя год после появления на свет второго ребенка знаменитости расписались.