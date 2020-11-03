Леди Гага пошутила про своего бывшего жениха, а потом извинилась за это перед нынешним

И все это в рамках одного выступления.

Певица Леди Гага выступила на митинге в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена в Пенсильвании. 34-летняя артистка исполнила несколько своих песен, а в перерыве много общалась с публикой. Разговаривая со зрителями, звезда вспомнила своего бывшего жениха, актера Тейлора Кинни.

«Я была помолвлена ​​с мужчиной из Ланкастера, штат Пенсильвания. Знаю, знаю, не вышло. Я так его любила, просто не вышло. Но я все еще люблю своего парня из Пенсильвании. Я люблю Джо! Так что Джо (Байден. — Прим. авт.) — мой новый парень из Пенсильвании!» — сказала она, разогревая толпу.

Конечно же, эта речь была направлена на политическую пропаганду, но потом певице стало неловко за свои слова. В продолжении вечера она снова вышла к публике и извинилась перед своим нынешним мужчиной за то, что вспомнила бывшего.

«Для моего парня, который сегодня здесь: мне жаль, что я сказала про «парня из Пенсильвании». Я так сильно тебя люблю, но это правда», — извинилась артистка.

Напомним, что с 2017 года Леди Гага поддерживает отношения со своим собственным агентом Кристианом Карино. Пара уже давно помолвлена, но из плотного гастрольного графика и состояния здоровья певицы свадьба все время откладывается.