«В идеальных отношениях сложно развиваться»: Старшенбаум объяснила, почему рассталась с Бардуковым

Как отметила актриса, она до сих пор хранит снимки бывшего мужа у себя дома.

Актриса Анна Старшенбаум в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась со своим мужем актером Алексеем Бардуковым. Также она вспомнила начало их романа.

«Я не увидела в нем очевидную направленность на что-то материальное и физическое при нашей первой встрече. Он был словно светлый ангел. У меня сначала не промелькнуло любви и страсти. Я просто подумала: «Какой чистый человек». Мы обмолвились парой фраз и много лет не виделись. А потом встретились, когда мне было 20 лет на пробах одного из фильмов. И больше мы не расставались много лет. Он сразу сказал, что серьезно настроен. Я поняла, что готова к большому плаванию с ним. Буквально через полгода мы расписались, а через год у нас родился Ванечка». Анна Старшенбаум

Как отметила актриса, сказка с Бардуковым не была вечной. «Я храню фотографии бывшего мужа. Мы до сих пор не чужие люди. Мы храним эту память и нашу любовь с уважением. Мы друг другу очень много дали, но в идеальных отношениях сложно развиваться, поэтому мы расстались. Слава богу, что у Леши сейчас все хорошо. Со мной бы ему не было так прекрасно», — загадочно сказала актриса.

Напомним, что в 2011 году Старшенбаум родила сына Ивана от Бардукова. Звездная пара развелась в 2017 году.