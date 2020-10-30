Pornhub выпустил образовательные ролики о здоровом сексе

В ним эксперты рассказывают, что является нормой в постели, а что — нет.

В мире, где ощущается недостаток сексуального образования, восполнением пробелов занялся портал, публикующий видео для взрослых. Еще несколько лет назад популярный ресурс Pornhub запустил сайт собственного Центра сексуального здоровья, собирались статьи различных экспертов, врачей и лидеров мнений. А недавно каталог данного проекта пополнился 11 видеороликами, чтобы, так сказать, нагляднее было.

Серия называется Pornhub Sex Ed в ней эксперты делятся информацией по различным темам, касающимся сексуального благополучия, например, как правильно маструбировать. Есть видео и о том, как сделать занятие любовью безопасным в период пандемии. В дальнейшем авторы проекта обещают выпустить больше просвещающих видеороликов.

Напомним, в разгар эпидемии, в апреле 2020 года, данный ресурс предложил своим пользователям бесплатный премиум-аккаунт, чтобы они оставались дома и не нарушали самоизоляцию.