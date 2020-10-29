Страшная любовь: Анна Седокова выбрала с мужем маски для Хеллоуина

Несмотря на то, что в нашей стране Хеллоуин не так популярен, как за рубежом, некоторые артисты российского шоу-бизнеса все равно активно празднуют преддверие Дня всех святых. Они украшают свои особняки и покупают горы сладостей в виде кровавых рук и скелетов. Отдельным ритуалом становится выбор костюма. Так, поп-исполнительница Анна Седокова примеряла не одну маску, пока не остановилась на нужном варианте.

Артистка отправилась на шоппинг со своим третьим мужем — латвийским баскетболистом, играющим в подмосковных «Химках», Янисом Тиммой. Молодожены прогулялись по торговому центру и были удивлены тому, что на прилавках уже полно украшений для Нового года. Но пара прошла мимо атрибутов зимнего торжества. Так как они искали наряды для другой даты — 31 октября.

После ряда неудачных костюмов, пара остановилась на масках. Янис выбрал лицо скелета золотистого оттенка, а Анна отдала предпочтение маске, изображающей лик богини Санты Муэрте. Согласно мексиканским легендам, Санта Муэрте является символом смерти. Однако, она не считается отрицательным героем мифов Мексики, наоборот, фигурки этой богини ставят в каждом доме и даже устраивают прздник в честь Святой Смерти.