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«Сложно быть высоким»: Седокова рассказала о трудностях в быту с новым мужем

37-летняя певица поделилась подробностями личной жизни после свадьбы.

«Сложно быть высоким»: Седокова рассказала о трудностях в быту с новым мужем
Анна Седокова с третьим мужем Янисом Тиммой. Фото: Instagram.com/annasedokova

В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал латвийский баскетболист «Химок» 28-летний Янис Тимма. Недавно пара решилась дать дебютное совместное интервью после первых месяцев супружеской жизни.

Одно из событий, про которое упомянула пара, — это поход на спектакль мужа Ксении Собчак — Константина Богомолова — «Бесы». Помимо того, что Янис поблагодарил жену за приобщение к искусству, Анна заявила о небольших проблемах в театре. Оказалось молодожены ушли со спектакля, не дождавшись второго акта. Дело в том, что из-за своего роста баскетболист испытывал дискомфорт при просмотре пьесы. По словам Седоковой, колени мужа упирались в кресло сидящего перед ним. Вдобавок спортсмен сильно устал после тренировки. Поэтому им пришлось уйти раньше завершения мероприятия.

«Никогда не думала, что сложно быть таким высоким. Не так просто найти подходящую одежду, а уж обувь 48-го размера — особенно», — призналась артистка в интервью «Антенне».
Седокова заявила, что муж мечтает о паре лимитированных кроссовок. Однако на его ногу придется делать индивидуальный пошив, а это обойдется семье в 12,5 раза дороже обычной цены.
Анна Седокова с третьим мужем Янисом Тиммой и детьми
Анна Седокова с третьим мужем Янисом Тиммой и детьми. Фото: Instagram.com/annasedokova

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