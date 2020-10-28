«Сложно быть высоким»: Седокова рассказала о трудностях в быту с новым мужем

В сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал латвийский баскетболист «Химок» 28-летний Янис Тимма. Недавно пара решилась дать дебютное совместное интервью после первых месяцев супружеской жизни.

Одно из событий, про которое упомянула пара, — это поход на спектакль мужа Ксении Собчак — Константина Богомолова — «Бесы». Помимо того, что Янис поблагодарил жену за приобщение к искусству, Анна заявила о небольших проблемах в театре. Оказалось молодожены ушли со спектакля, не дождавшись второго акта. Дело в том, что из-за своего роста баскетболист испытывал дискомфорт при просмотре пьесы. По словам Седоковой, колени мужа упирались в кресло сидящего перед ним. Вдобавок спортсмен сильно устал после тренировки. Поэтому им пришлось уйти раньше завершения мероприятия.

«Никогда не думала, что сложно быть таким высоким. Не так просто найти подходящую одежду, а уж обувь 48-го размера — особенно», — призналась артистка в интервью «Антенне»