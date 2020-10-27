Рекомендации главной телесвахи: Сябитова объяснила, как вести себя на первом свидании

Главная телесваха страны Роза Сябитова рассказала о том, как девушкам нужно вести себя на первом свидании. Рекомендации она опубликовала в своем Instagram. По словам телеведущей, женщинам не нужно быть категоричной в своих требованиях.

«Действуйте по принципу «Мало хотеть, надо действовать самой». Но при этом не стоит уж так низко опускать собственную планку, попробуйте найти что-то среднее. Мужчинам без ярко выраженной любовно-брачной перспективы – от ворот поворот», — написала Сябитова.

Тем, кто хочет быть успешной в личной жизни, Сябитова рекомендует записываться к ней на консультацию. К слову, сама телеведущая решила поставить крест на своей личной жизни. Она дважды была замужем, а недавно перенесла гинекологическую операцию.