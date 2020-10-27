«Скажи: Нет!»: на российском ТВ стартовал проект про домашнее насилие

Канал «Dомашний» запускает телепроект о домашнем насилии. Премьера документальной передачи под названием «Скажи: Нет!» состоится вечером 7 ноября. Телевизионщики в очередной раз попытаются поднять сложную и до сих пор «неловкую» тему прав женщины в России, ее места в семье и обществе.

В проекте покажут самых разных героинь: от певиц и актрис до простых домохозяек. Женщина может быть руководителем бизнеса или успешным фитнес-тренером, но все равно быть незащищенной от побоев своего супруга. Программа расскажет реальные истории, кому и как удалось спастись от домашнего тирана. Как формируются болезненные отношения в паре? Как возникает «синдром жертвы»? К каким трагическим последствиям все это может привести? На эти вопросы зрителям ответят на конкретных примерах. Своими комментариями поделятся профессиональные психологи и известные эксперты: адвокат Павел Астахов, телеведущая Оксана Пушкина, создатель фонда «Насилию.нет» Анна Ривина и другие.

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В каждом выпуске документального шоу зрительницы получат правовой ликбез: что делать и куда обращаться, если женщина попала в подобную ситуацию.

Смотрите первый выпуск «Скажи: Нет!» 7 ноября в 23:00. Передача будет выходить по субботам и воскресеньям.