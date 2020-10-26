Осенняя романтика: Газманов запечатлелся с красавицей-женой

Более 17 лет Олег Газманов состоит в официальном браке с Мариной Муравьевой-Газмановой. Она подарила ему сына Филиппа, которому уже 22 года и единственную дочь Марианну. Несмотря на активную жизнь в соцсетях, совместных снимков у пары очень мало. Это недоразумение супруга артиста решила исправить и опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram.

«Какие красивые! Даже через фото чувствуется любовь двух сердец! Вы невероятно красивая женщина!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно семья отдыхала в Крыму. А перед поездкой Газманов получил долгожданную награду заслуженного артиста. Отличительным знаком его отметили уже давно, но вручили только этой осенью.