С чистого листа: Влад Соколовский готов стать женихом во второй раз

Музыкант Влад Соколовский развелся с Ритой Дакотой два года назад. После неудачного брака, экс-участница «Фабрики звезд» пока не собирается выходить замуж. А вот Влад Соколовский уже познакомил родителей с будущей невестой, пишет 7days. Намерения у артиста самые серьезные.

Новой избранницей Влада стала модель и вокалистка Ангелина Суркова. Девушка моложе Дакоты на девять лет. Однако это нисколько не смущает музыканта. К слову, бывшая жена Соколовского также активно строит личную жизнь. Она уже нашла себе нового спутника жизни, но под венец идти не спешит. Девушка встречается с клипмейкером Федором Белогаем. Он, как выяснилось, старше Дакоты на два года.

Примечательно, что артист познакомил Ангелину и со своей дочкой Мией. К слову, на днях малышке исполнилось три года. Дочь Соколовского и Дакоты живет с мамой и ее бойфрендом. Но при этом часто проводит время с отцом.

Что касается отношений Ангелины и Влада, пара часто публикует кадры с совместных прогулок и путешествий. Влюбленные записывают каверы на популярные песни и даже снимают Тик-Токи.