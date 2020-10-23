«С садика вместе»: красавчик-сын Рыбина и Сенчуковой с четырнадцати лет дружит со своей девушкой

При этом предложения руки и сердца своей избраннице молодой человек пока не сделал.

Сын музыкантов Василия Рыбина и Натальи Сенчуковой, Василий, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей девушке. Вместе с Дашей он с четырнадцати лет. Сейчас молодому человеку 21 год.

«Мы с моей девушкой Дашей вместе уже семь лет. У нас очень трепетные отношения. Родители Даши тоже сильно любят друг друга. Они 25 лет вместе. Нам с ней есть с кого пример брать. Мы с садика вместе. За ручку еще там ходили. Даша пришла однажды еще в садике к своей маме и сказала, что собралась жениться. Именно жениться почему-то, а не выходить замуж». Василий Рыбин

Как признался Василий Рыбин, предложения руки и сердца любимому человеку он пока не делал. «У Даши моей мамы черты лица. Были случаи, когда люди говорили, что не я их сын, а Даша их дочь», — отметил Василий.

Напомним, что Василию Рыбину сейчас 21 год. У него огромная армия поклонниц в Сети. Молодой человек учится во МГИКЕ на режиссера театральных представлений. Также он записывает музыкальные альбомы.