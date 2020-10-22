Любовь не знает границ: японское телешоу устроило школьнице свидание с Годзиллой

Необычное свидание устроило японское телешоу 13-летней школьнице. Юная Сейра Ватанабе написала в редакцию программы, что является фанаткой Годзиллы и хотела бы встретиться с киношным монстром. Нужно отметить, что передача Knight Scoop, о которой идет речь, собирает самые странные мечты своих зрителей и исполняет их по мере возможности. Вот и это девушке они помогли, подарив ей романтический день с кумиром. Как это было, можно посмотреть в ролике ниже.

Ведущий приехал домой к школьнице и узнал, что у нее имеется огромная коллекция фигурок популярного монстра. Смущаясь, героиня рассказала, что мечтает выйти за Годзиллу замуж.

Когда же во дворе участницы шоу появился мужчина в шикарном ростовом костюме чудовища, у Сейры перехватило дыхание, а на глаза навернулись слезы радости. Далее вместе со своим «возлюбленным» она посетила музей Годзиллы. Свидание прошло как полагается: пара держалась за руки, школьница приготовила обед в дорогу и кормила своего ненаглядного с ложечки (получилось довольно неловко).

Закончилось все на пляже под лучами заката. Девочка обняла, поцеловала монстра, и все-таки сделала ему предложение. Как передает азиатский портал Kotaku, киногерой отказался, но зато у Сейры осталось в памяти свидание, о котором она всегда мечтала. Ну а чего она хотела? Годзилла все-таки монстр…