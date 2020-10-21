«Мы настолько разные — просто до бесконечности!»: Кучера рассказал о своих отношениях с женой

Популярный актер Оскар Кучера и его жена Юлия уже 13 лет в браке. Этот семейный союз называют образцовым — четыре ребенка и никаких скандалов ради пиара. В свежем интервью Teleprogramma.pro спросила у артиста: неужели их с супругой характеры настолько совпадают? Оказалось, все совсем наоборот.

«Мы настолько разные — просто до бесконечности! Есть же такой закон — противоположности притягиваются. Вы знаете, Юля просто понимает меня, чувствует», — поделился Оскар.

Недавно 46-летний мужчина покинул рейтинговое шоу «Звезды сошлись», и у него появилось больше времени на съемки в кино. Проекты не заставили себя ждать, Кучера сразу получил целый ряд предложений и уехал в съемочные командировки. Актер рассказал, что, конечно же, спросил жену, сможет ли она справляться без него какое-то время. На что Юлия ответила: «Ты так соскучился по таким съемкам, так ждал этого. Езжай! Мы счастливы, когда ты счастлив».

Поделившись этой историей, Кучера отметил, что у него есть и любимая женщина, и друг в одном лице. Мужчина считает, что ему повезло со второй половинкой. Добавим, что Юлия не имеет отношения к шоу-бизнесу. Женщина по образованию юрист, занимается предпринимательством.