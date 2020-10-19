Отец Мэттью Макконахи умер во время секса со своей женой, как и рассчитывал

20 октября должны выйти в свет мемуары голливудского актера Мэттью Макконахи под названием Greenlights. В преддверии этого события 50-летний артист рассказал журналистам о нескольких фактах, описанных в книге. В частности, о смерти своего отца Джеймса в 1992 году.

Звезда фильма «Джентльмены» был очень привязан к своему родителю. Актер вспоминает, как у него подкосились ноги, когда мать сообщила ему печальную новость. По словам Мэттью, никто и ничто не могло убить его отца, кроме самой матери.

«Он всегда говорил мне и моим братьям: «Мальчики, я умру, когда буду заниматься любовью с вашей мамой». Так и случилось. Когда он достиг оргазма, у него случился сердечный приступ», — пояснил Макконахи изданию People.

Актер также добавил, что его родители были страстными, но порой жестокими друг к другу любовниками. Они дважды разводились и трижды женились. Отношения матери и отца мужчина сравнил с Тихим океаном во время шторма. В свою очередь, он сам даже не может вспомнить, когда последний раз повышал голос на свою жену Камилу Алвес (пара в браке уже 8 лет, есть трое детей).

«Мне нужно много времени, чтобы выйти из себя, — отметил Мэттью. — Я думаю, что неплохо справляюсь, пытаясь поддерживать и заботиться обо всех отношениях в моей семье. Достаточно хорошо, чтобы не доходило до момента, когда я разозлюсь или повышу голос».

Кстати, в этом году Макконахи пытался свести свою мать Мэри, которая так и не вышла замуж после смерти его отца, с 91-летним овдовевшим отцом актера Хью Гранта. Но план не сработал.