«Мы оказались разными людьми»: Зоя Кайдановская рассказала, почему распались два ее брака

Актриса Зоя Кайдановская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих двух неудачных браках.

«Как говорил в детстве мой сын Леша, когда его спрашивали, какая девочка тебе нравится: «Я перевернул эту страницу». Эти две страницы перевернулись в моей жизни. Поскольку я была молода, то у нас с первым мужем Максимом были разные компании».

Зоя Кайдановская

Не ужилась звезда и со вторым мужем актером Алексеем Захаровым. «Наша любовь открылась и закрылась. Мы были вместе около десяти лет. У нас родилась дочка. Но потом как-то мы отдалились друг от друга. У второго мужа с сыном от первого брака были какое-то время нормальные отношения, но потом все разрушилось. Брак — это сложная работа двух людей. И только компромисс может решить проблемы. И надо все время уступать. Мы оказались разными людьми», — сказала она.

Напомним, что Зоя Кайдановская — дочь известных актеров Евгении Симоновой и Александра Кайдановского. У нее трое детей от трех разных мужей. Счастья она обрела только в третьем браке.