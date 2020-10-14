«Будто с братом»: Гвинет Пэлтроу не впечатлил поцелуй Роберта Дауни — младшего во «Мстителях»

13 октября голливудская актриса Гвинет Пэлтроу пригласила свою коллегу Кейт Хадсон поболтать в ее подкасте The Goop. Две женщины обсудили многие волнующие их вещи, а также коснулись темы неудачных экранных поцелуев.

Кейт, например, не в восторге от того, как она целуется в кино, и хочет, чтобы это выглядело лучше. Актриса дважды играла в паре с красавчиком Мэттью Макконахи, но каждый раз, когда дело доходило до поцелуя, женщине что-то мешало.

«Например, когда мы целовались в конце «Золота дураков», мы были в океане, у нас произошла авиакатастрофа, и у него были сопли по всему лицу», — с досадой рассказала Хадсон.

Пэлтроу же вспомнила, что у нее худший поцелуй был с Робертом Дауни – младшим во «Мстителях».

«Когда я поцеловала Роберта, я подумала: «Ты, должно быть, шутишь. Это похоже на поцелуй моего брата», — поделилась она.

Добавим, что Пэлтроу и Дауни играли влюбленных на протяжении целого ряда фильмов киновселенной Marvel, а в конце у их персонажей даже родилась дочь.